Зеленский прибыл на админграницу с Крымом и проведет совещание с военными

Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область.

Там он посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Ознакомиться с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими", – добавили в ОПУ.

Кроме этого, Зеленский в Херсоне планирует провести совещание по ситуации безопасности на административной границе со временно оккупированным полуостровом, в частности в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.

Напомним: накануне Владимир Зеленский поручил руководителю Офиса президента Андрею Ермаку организовать встречу с главой России Владимиром Путиным.

Кроме этого, гарант заверил, что не будет вести переговоры с террористами "Л/ДНР", призвал изменить Минские договоренности и расширить "нормандский формат", а еще заявил о финише согласования "пасхального перемирия" на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский поприветствовал отвод части российских войск от границы Украины, однако отметил, что страна все равно остается на чеку. По словам главы государства, такие шаги снижают напряженность.