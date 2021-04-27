Зеленский: отвод войск не означает, что армия не должна быть готова к их возвращению

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что отвод войск врага не означает, что армия страны не должна быть готова в любой момент встать на защиту границ.

Об этом он сказал во время рабочей поездки на Херсонщину 27 апреля, передает пресс-служба главы государства. Там гарант побывал на админгранице со временно оккупированным Крымом и провел совещание с военными (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Мы видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, бойцов, бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние военных, армии – техническое и психологическое. Для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не означает, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны", – заявил Зеленский.

По его словам, представители власти должны регулярно посещать передовые позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской областях, чтобы поддерживать защитников, особенно, когда на линии соприкосновения наблюдается обострение.

Сам он во время рабочей поездки в Херсонскую область посетил передовые позиции военнослужащих на административной границе со временно оккупированной Автономной Республикой Крым. Гаранта ознакомили с оперативной обстановкой и системой укреплений на админгранице.

На передовой позиции Зеленский также осмотрел блиндаж и окопы, коротко пообщался с военнослужащими, которые несут там службу. У них Зеленский интересовался уровнем обеспечения условий пребывания бойцов на позициях. Двум военным подразделениям он передал приборы ночного видения и тепловизоры.

Кроме этого, глава государства посетил базовый лагерь украинских военных вблизи села Чаплинка, где ознакомился с условиями размещения личного состава. В модульном городке осмотрел спальный, санитарный модули и полевой спортивный зал, пообщался с дежурными врачами, спросил об обеспечении медоборудованием и лекарственными средствами, эпидемическом состоянии и ходе вакцинации среди военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский поприветствовал отвод части российских войск от границы Украины, однако отметил, что страна все равно остается на чеку. По словам главы государства, такие шаги снижают напряженность.