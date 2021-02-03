Зеленский поручил проверить готовность войск на Донбассе

Офис президента 2 февраля начал масштабную проверку состояния готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в зоне проведение Операции объединенных сил к выполнению своих задач.

Инспекция проходит по поручению главы государства Владимира Зеленского и в соответствии с его распоряжением №12 от 1 февраля, сообщается на сайте ОП.

"Основной целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач по назначению, а также определения эффективности мер, принимаемых руководством Министерства обороны Украины и ВСУ, других органов военного управления по всестороннему обеспечению сил и средств, выполняющих задачи на востоке страны", – подчеркнули в Офисе президента.

В ведомстве добавили, что проверка должна выявить факторы, которые влияют на готовность сил и средств, если такие есть.

В состав инспекции вошли представители ОП, аппарата Совета нацбезопасности и обороны, Министерства обороны и Вооруженных сил.

Затем будет подготовлен доклад Зеленскому с предложениями о наращивании способностей ВСУ и решении проблем в сфере обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны подробности конфликта между министром обороны Андреем Тараном и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, в результате которого оказался заблокирован ряд важных решений в оборонной сфере.

В частности, командование ВСУ подало в суд на главу Минобороны и отказалось выполнять его приказы. В свою очередь ГБР по материалам Тарана якобы открыло уголовные производства в отношении командования ВСУ.