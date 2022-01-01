Банковая пошла на колоссальные потери, конкурс на директора НАБУ будут затягивать и дальше, – Шабунин

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин убежден, что Офис президента Владимира Зеленского будет всячески затягивать конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Такие выводы он сделал на основании затянувшегося более чем на год конкурса на аналогичную должность в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Независимый кандидат был объявлен победителем, но украинская власть делает все возможное, чтобы не утверждать его на пост. Об этом он написал в личном блоге сайта ZN.ua.

"Показателен даже не сам конкурс, как modus operandi (метод действия) Зеленского, который был им продемонстрирован. Банковая пошла на колоссальные внешне- и внутриполитические потери, чтобы не утвердить победу независимого кандидата", – указал Шабунин.

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Аналитик подчеркнул, что создавшаяся ситуация показывает отсутствие мотивации у главы государства преодолеть коррупцию в Украине. Но, в отличие от конкурса на руководителя САП, на этот раз закон отдает решающий голос экспертам, делегированным международными партнерами.

"Если же кадровую независимость САП и НАБУ удастся сохранить, команда Зеленского попытается нейтрализовать угрозу от них другим способом. Например, законодательно наделить генерального прокурора правом по своему усмотрению передавать дела НАБУ/САП другим органам", – заключил Шабунин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский лишил НАБУ статуса правоохранительного органа. С ноября бюро представляет собой центральным органом исполнительной власти.