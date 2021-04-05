Зеленский попросил Джонсона усилить давление на Россию и увеличить присутствие НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию усилить санкционное давление на Россию на фоне обострения ситуации вокруг нашей страны.
Об этом шла речь во время телефонного разговора главы государства с британским премьером Борисом Джонсоном 5 апреля, сообщается на сайте Офиса президента. Также Зеленский попросил увеличить присутствие НАТО в регионе.
"Последние действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, странам-членам НАТО и всей Европе", – отметил он, рассказав об обострении ситуации на востоке страны, а также наращивании российского военного контингента возле украинских границ.
В пресс-релизе уточняется, что президент "призвал Великобританию вместе с другими государствами Альянса усилить свое присутствие в регионе и увеличить санкционное давление на РФ".
Также стороны скоординировали действия относительно реализации евроатлантического курса Украины. В частности, Зеленский заявил, что получение плана действий по членству в НАТО является первоочередным приоритетом.
"Получение ПДЧ содействовало бы укреплению обороноспособности Украины", – подчеркнул глава государства.
Кроме того, президент и премьер затронули вопрос реализации договоренностей, достигнутых в 2020 году, в том числе о развитии Военно-морского флота.
"Президент Украины поблагодарил собеседника за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины. Лидеры обсудили график двусторонний политический диалог на текущий год. Президент Украины пригласил Бориса Джонсона принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года", – подытожили в ОП.
Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита Зеленского в Великобританию в октябре 2020 года страны среди прочего подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией.