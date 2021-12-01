Зеленский пообещал обеспечить квартирами всех ветеранов войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 1 декабря, выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием народным депутатам. Во время своей речи он пообещал обеспечить квартирами всех ветеранов войны на Донбассе.

По его словам, очередь на квартиры будет закрыта в следующем – 2022 году. Зеленский заявил, что гордится этим, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Я горжусь тем, что мы в следующем году впервые с начала войны на востоке полностью закроем очередь на квартиры для всех наших ветеранов войны на востоке страны", - сказал он.

Президент также добавил, что после того, как ветераны получат жилье, такой же процесс будет начат для всех украинских военнослужащих.

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Кроме того, Зеленский сообщил, что в 2022 году в Украине планируют построить 24 реабилитационных центров для ветеранов.

Во время своего выступления Зеленский также рассказал о борьбе с пандемией, двойном гражданстве и национальном авиаперевозчике. Детальней об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрели 5 млрд гривен на квартиры военным с передовой. Сейчас в очереди находится 4 тыс. служащих ВСУ, которые имеют право на бесплатное жилье.

Летом 2021 года Кабинет министров повысил зарплаты военнослужащим разведывательных органов. Минимальный размер премии вырос с 10 до 30%, а надбавка за выслугу лет теперь составляет по 3% за каждые 12 месяцев.