Зеленский подписал закон по изменениям в декларировании, но призвал Кабмин усовершенствовать процедуру

В субботу, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который выводит из-под декларирования номера счетов, на которых хранятся некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР, и операции по обмену валют. Такие операции также не требуют подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В частности, документ внедряет нижний предел в 0,25 прожиточного минимума, до которого не осуществляется передача в управление ценных бумаг акционерного общества (АО). Об этом сообщили в пресс-службе ОП.

Кроме того, Зеленский отправил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" с целью повышения прозрачности процедуры декларирования.

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В частности, президент акцентирует внимание на необходимости четкого определения срока, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения по прекращению предпринимательской деятельности или прекращению его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний.

Кроме того, по мнению главы государства, должен быть восстановлен тридцатидневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление другим лицам принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

Зеленский отмечает необходимость обязательного декларирования операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.

Также глава государства выступает за возобновление обязательной полной проверки деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника Председателя Верховной Рады, и проведения специальной проверки претендентов на эти должности.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в 2020 году получил 222 млн грн доходов, из которых около 150 млн были потрачены на благотворительность.