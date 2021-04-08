Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме.

Как сообщается на сайте главы государства 8 апреля, он увеличит возможность граждан принимать участие в управлении государством и снизит напряженность в обществе по сложным вопросам.

"Активное участие в разработке проекта этого закона принимали представители общественных организаций, академического сообщества, были учтены оценки Венецианской комиссии и европейская практика референдумов. Целью президента при инициировании документа было предоставить обществу настоящий инструмент прямой демократии, который будет работать в течение десятилетий и сделает государственные решения более соответствующими интересам украинцев", – говорится в пресс-релизе.

Карточка закона.

В свою очередь первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24" пояснил, что это был один из самых сложных законов за нынешний созыв парламента, поэтому перед его подписанием потребовалось много времени для проработки, сверки юридических конструкций и механизмов.

"Это, пожалуй, единственный закон за всю каденцию Рады ІХ созыва, который должен был пройти всю процедуру – вместе с общественными обсуждениями, с выводами Венецианской комиссии, с консультациями в украинских и зарубежных экспертных кругах", – рассказал он.

Также Стефанчук пояснил, что уже разработан и вынесен на общественное обсуждение законопроект о местном референдуме, который позволит каждому члену объединенной территориальной общины контролировать местную власть.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко добавил, что возможность проведения референдумов по ключевым вопросам есть в большинстве демократических стран, а Конституция Украины предусматривает такую возможность и для своих граждан.

"Народовластие – фундаментальная идея президента Зеленского и нашей политсилы. Старые политики дискредитировали себя за годы независимости, поэтому необходимо больше привлекать людей к принятию решений на всех уровнях. Начиная с государственных решений – для этого и нужен инструмент референдума и заканчивая местными вопросами, которые люди могут решать в своих органах самоуправления или через местные референдумы", – приводит его слова сайт политсилы.

Что предусмотрено в документе

Отметим, что закон предусматривает проведение всеукраинского референдума предлагается в случаях:

утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

решения вопроса общегосударственного значения;

изменения территории Украины;

потери силы закона Украины или отдельных его положений.

Также документ определяет возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.

При этом, закон запрещает выносить не референдум следующие вопросы:

противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы, гарантии их реализации;

направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

по налогам, бюджету, амнистии;

отнесенные на законодательном уровне к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, закон о референдуме был принят в Верховной Раде 26 января. Его поддержали 255 народных депутатов.