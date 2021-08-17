Зеленский подписал закон о конкурсе для отбора кандидатов на должность судьи КСУ: что изменится

Глава государства Владимир Зеленский во вторник, 17 августа, подписал указ, согласно которому в Конституционном суде Украины изменится принцип формирования коллегии и проведения конкурса на должность судей. В Офисе президента такую инициативу назвали "новой историей КСУ".

Об этом сообщается на сайте президентского ведомства. Согласно документу, проведение конкурса на высокую судейскую должность в КСУ будет проходить прозрачно, без малейшего политического давления на жюри.

"Начав прозрачный отбор судей Конституционного Суда на открытом конкурсе по профессиональной и независимой конкурсной комиссией, создаем основу, чтобы просто не могло быть назначений, как раньше, то есть в ручном или коррумпированном режиме, или таких, что вызывают недоверие", – заметил Зеленский.

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В состав новой комиссии войдут представители региональных и международных экспертов. Это доктора, кандидаты и доценты юридических кафедр, имеющие богатый опыт в профессиональной судейской деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава государства Владимир Зеленский утвердил новую награду "Национальная легенда Украины". Она будет присуждаться тем, кто своими талантами и действиями помог в установлении государственности и развития страны.