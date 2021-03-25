Зеленский подписал закон для получения вакцины от COVAX
Президент Владимир Зеленский в четверг, 25 марта, подписал закон, который обеспечивает возможность получения Украиной вакцин против COVID-19 по международной программе COVAX.
Речь идет о документе №1353-IX "О внесении изменения в статью 9-2 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства". Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Пресс-служба ОП указала, что документ был разработан на основании рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
Что предусматривает закон:
После государственной регистрации вакцин (или других медицинских иммунобиологических препаратов против COVID-19) центральный орган исполнительной власти, реализующий госполитику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета министров будет иметь право принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением указанных препаратов.
Производитель и/или владелец регистрационного удостоверения будут освобождены от ответственности, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные применением таких препаратов.
В случае наступления таких последствий государство должно обеспечить осуществление компенсационных выплат в порядке, установленном Кабмином.
Получение вакцин от ведущих производителей, как указали в ОП, поспособствует "проведению широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизирует риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения".
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.
Справка: COVAX – глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 – объединяет 172 страны и работает над несколькими перспективными вакцинами, сказано на сайте ВОЗ.
"На сегодняшний день COVAX располагает самым большим и разнообразным портфелем разработок вакцин против COVID-19 в мире, включающий в себя девять вакцин-кандидатов и еще девять вакцин, проходящих предварительную оценку, и ведет переговоры с другими крупными производителями", – отметила пресс-служба.
Программа нацелена на вакцинацию наиболее уязвимых групп населения, а также на равные возможности доступа к препарату для разных стран мира.
Как писал OBOZREVATEL:
в Украину 25 марта прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac.
Напомним, что всего заказано 1,915 млн доз препарата CoronaVac. Партия была отправлена из Китая после настойчивых просьб посольства Украины.
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что "это вопрос к компании" – почему в страну привезли только 215 тысяч доз препарата.