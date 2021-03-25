Зеленский подписал закон для получения вакцины от COVAX

Президент Владимир Зеленский в четверг, 25 марта, подписал закон, который обеспечивает возможность получения Украиной вакцин против COVID-19 по международной программе COVAX.

Речь идет о документе №1353-IX "О внесении изменения в статью 9-2 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательства". Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Пресс-служба ОП указала, что документ был разработан на основании рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Что предусматривает закон:

После государственной регистрации вакцин (или других медицинских иммунобиологических препаратов против COVID-19) центральный орган исполнительной власти, реализующий госполитику в сфере здравоохранения, по решению Кабинета министров будет иметь право принимать обязательства от имени Украины, связанные с закупкой и применением указанных препаратов.

Производитель и/или владелец регистрационного удостоверения будут освобождены от ответственности, если применение вакцин осуществлялось в соответствии с утвержденными в Украине инструкциями, за любые последствия, вызванные применением таких препаратов.

В случае наступления таких последствий государство должно обеспечить осуществление компенсационных выплат в порядке, установленном Кабмином.

Получение вакцин от ведущих производителей, как указали в ОП, поспособствует "проведению широкомасштабных профилактических мероприятий, минимизирует риск усиления или повторной волны заболеваемости COVID-19, что будет способствовать смягчению нагрузки на систему здравоохранения".

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и действует в течение четырех лет.

Справка: COVAX – глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19 – объединяет 172 страны и работает над несколькими перспективными вакцинами, сказано на сайте ВОЗ.

"На сегодняшний день COVAX располагает самым большим и разнообразным портфелем разработок вакцин против COVID-19 в мире, включающий в себя девять вакцин-кандидатов и еще девять вакцин, проходящих предварительную оценку, и ведет переговоры с другими крупными производителями", – отметила пресс-служба.

Программа нацелена на вакцинацию наиболее уязвимых групп населения, а также на равные возможности доступа к препарату для разных стран мира.

Как писал OBOZREVATEL: