Зеленский подписал свой закон о коренных народах Украины, в котором нет места россиянам

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон "О коренных народах Украины". Документ имеет номер 1616-IX, его Верховная Рада приняла 1 июля.

О том, что глава государства поставил подпись под документом, который был определен как неотложный, сообщил сайт Офиса президента. Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Целью закона является максимальная защита культурных, информационных и иных прав всех граждан страны, включая национальные меньшинства. Документ определяет правовой статус коренных народов и устанавливает правовые гарантии на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам.

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В частности, закон предоставляет коренным народам механизмы и инструменты работы с Украинским государством. Так, согласно документу, будут созданы представительные органы, которые имеют право представлять коренные народы и принимать решения от их имени. Представительные органы коренных народов также могут участвовать в их международном представительстве.

Также через представительные органы коренные народы могут создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку.

Закон определяет само понятие "коренной народ Украины".

"Это автохтонный этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украина ", – говорится в документе.

Согласно закону, коренными народами Украины, сформировались на территории Крымского полуострова, является крымские татары, караимы и крымчаки. Они могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории Крыма, на свои нужды. Однако, эта часть закона (ч.3 ст. 7) вступает в силу после возвращения временно оккупированного Крыма под юрисдикцию Украины.

Коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов Украины.

Они имеют все права человека и основные свободы. Закон запрещает отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины.

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