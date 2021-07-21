Зеленский подписал свой закон о коренных народах Украины, в котором нет места россиянам
Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон "О коренных народах Украины". Документ имеет номер 1616-IX, его Верховная Рада приняла 1 июля.
О том, что глава государства поставил подпись под документом, который был определен как неотложный, сообщил сайт Офиса президента. Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Целью закона является максимальная защита культурных, информационных и иных прав всех граждан страны, включая национальные меньшинства. Документ определяет правовой статус коренных народов и устанавливает правовые гарантии на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам.
В частности, закон предоставляет коренным народам механизмы и инструменты работы с Украинским государством. Так, согласно документу, будут созданы представительные органы, которые имеют право представлять коренные народы и принимать решения от их имени. Представительные органы коренных народов также могут участвовать в их международном представительстве.
Также через представительные органы коренные народы могут создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку.
Закон определяет само понятие "коренной народ Украины".
"Это автохтонный этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украина ", – говорится в документе.
Согласно закону, коренными народами Украины, сформировались на территории Крымского полуострова, является крымские татары, караимы и крымчаки. Они могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории Крыма, на свои нужды. Однако, эта часть закона (ч.3 ст. 7) вступает в силу после возвращения временно оккупированного Крыма под юрисдикцию Украины.
Коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов Украины.
Они имеют все права человека и основные свободы. Закон запрещает отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины.
Как ранее писал OBOZREVATEL :
1 июля 325 парламентариев приняли в целом законопроект президента Украины Зеленского о коренных народах Крыма, не включив в него россиян. Такая инициатива расширяет статус крымчаков, крымских татар и караимов и призвана помочь в деоккупации полуострова.
Закон Зеленского о коренных народах спровоцировал бурную реакцию в России. Представители страны-агрессора были возмущены, что президент Украины "забыл о русских" и не включил их в закон