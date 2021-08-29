Зеленский почтил память украинских героев, погибших под Иловайском. Фото

Президент Владимир Зеленский в субботу, 29 августа, почтил украинских воинов и добровольцев, погибших под Иловайском в августе 2014 года. В эту дату украинцы отмечают День памяти защитников, павших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

Гарант в сопровождении других топ-чиновников возложил цветы к Стене памяти павших за страну, что на улице Трехсвятительской в Киеве. Об этом информирует пресс-служба Офиса главы государства.

В церемонии памяти погибших защитников также приняли участие глава ОП Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Видео дня

День памяти защитников Украины основан в 2019 году указом президента Зеленского №621. Это решение принято с целью достойного чествования памяти всех военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа в обществе.

Отметим, что в 10:00 субботы, 29 августа, в Украине также объявили общенациональную минуту молчания по защитниками, которые погибли во время Иловайской трагедии.

Тогда страна потеряла 366 героев, 429 воинов получили различные ранения, 300 попали в плен, некоторые пропали без вести. О том, как развивались роковые события в августе-сентябре 2014 года, – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральная прокуратура Украины решила рассекретить данные об Иловайской трагедии. В частности, на сайте ОГП будут раскрыты материалы уголовного расследования.