Зеленский побывал на передовой в зоне ООС, где оккупанты вели интенсивные обстрелы. Фото и видео

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Президент Украины Владимир Зеленский 17 февраля побывал на передовых позициях украинских военных на Донбассе. Отметим, что в этот день российские вооруженные формирования открыли массированный огонь почти по всей линии фронта.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Глава государства ознакомился с обстановкой в зоне проведения Операции объединенных сил (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Также Зеленскому продемонстрировали образцы нового вооружения и военной техники, которые Украина получила от стран-союзниц. В частности, это противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, гранатометы М141.

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"Горжусь вашим героизмом. Вы стоите на защите независимости Украины и даете достойный отпор врагу", – сказал президент, добавив, что украинцы гордятся своими защитниками.

Кроме того, он пообедал вместе с военнослужащими.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования РФ на Донбассе 17 февраля открыли массированный артиллерийский огонь. Под обстрелы попали множество населенных пунктов, была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе детский сад и школа.

Всего зафиксировано как минимум 40 обстрелов, во время которых выпустили сотни снарядов. В результате несколько гражданских получили контузии и одна женщина ранена. Также ранения получили двое украинских военных.

В посольстве США в Украине назвали такие действия нарушением Минских соглашений со стороны России.