Зеленский поблагодарил Папу Римского за молитву о мире на Донбассе

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Папе Римскому Франциску за молитву о прекращении войны на Донбассе, мире для жителей восточных регионов и в целом всей Украины.

Ее понтифик озвучил накануне во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. Пост гарант оставил в Twitter.

"Каждое слово в поддержку Украины спасает жизни. Благодарен Вашему Святейшеству за молитву о мире на Донбассе", – написал Зеленский.

Он добавил, что эту цель – прекращения войны и установления мира в Украине – можно достичь только совместными усилиями.

"Наша власть в единстве: духовном, идеологическом, дипломатическом", – добавил президент.

Напомним: Папа Римский выразил обеспокоенность по поводу роста военной активности на востоке Украины, где в течение последних месяцев увеличилось количество нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников. Он указал на тяжелую гуманитарную ситуацию в регионе и выразил свою духовную близость с украинским народом.

Также глава Католической Церкви озвучил вместе с паломниками в Ватикане молитву за жителей временно оккупированных районов Донбасса, призвав способствовать миру и предотвратить эскалацию насилия.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Украина настроена дипломатическим путем урегулировать ситуацию на Донбассе, а Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы закончить войну, которая никому не нужна.