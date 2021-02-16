Зеленский озвучил версии гибели троих военных ВСУ на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после возвращения из Объединенных Арабских Эмиратов провел срочную встречу с военным руководством государства и обсудил трагедию с гибелью троих воинов Вооруженных сил Украины. По словам главы государства, речь идет о трех вероятных версиях.

Деталями разговора Зеленский поделился на личном Telegram-канале. В частности, рассматриваются нарушения правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами; теракт незаконных вооруженных формирований дистанционного подрыва мины; халатное отношение военных к службе, выразившееся в ее ненадлежащей организации и перемещении военных во время выполнения боевых задач.

"Ребята подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Около 9:20 утра 14 февраля наши военные перемещались для несения службы на позициях отделения взвода. Когда они двигались вдоль дороги по маршруту, около 9:30 прогремел взрыв. Скорая прибыла на место, но спасти их не смогла", – отметил президент.

"Вопросов и до сих пор остается много. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить за сутки. Государственное бюро расследований уже начало расследование. Дополнительно я даю задание руководству ВСУ", – добавил Зеленский.

Так, он распорядился, чтобы были проведены занятия по соблюдению мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, при передвижении личного состава, вооружения и военной техники на местности, выдвижении на боевые позиции, наблюдательные посты и перемещении между опорными пунктами.

Кроме того, до конца февраля должна быть осуществлена проверка всех минно-взрывных заграждений на дорогах. "Важна их целесообразность. Устаревшие и нецелесообразные мины – снять, указав это в соответствующих документах", – подчеркнул Зеленский.

Третье требование – продолжение активного разминирования территорий. По мнению президента, мин не должно быть там, где уже нет угрозы быстрой атаки, где живут гражданские и где постоянно передвигаются украинские защитники.

"Через 10 дней жду имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы, чтобы больше мы не теряли людей таким страшным образом. Еще раз мои искренние соболезнования родным и близким", – подытожил президент.

На встрече с главой государства присутствовали главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец, Герой Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Герасименко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 февраля на Донбассе подорвались на взрывчатке трое воинов 81 отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Все они погибли.

Это капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).