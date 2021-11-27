Зеленский ответил на петицию о запрете въезда в Украину граждан РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию, где предлагали запретить россиянам въезд в нашу страну. Она набрала необходимое количество подписей – более 26 тысяч – менее чем за месяц.

Ответ главы государства был обнародован 26 ноября. Зеленский поблагодарил всех, кто подписал петицию, за активную гражданскую позицию. При этом подчеркнул, что введение каких-либо дополнительных ограничений требует глубокого анализа ситуации и возможных социальных последствий, этот вопрос необходимо тщательно изучать.

Он отметил, что такое внимание общества к вопросу въезда в Украину граждан страны-агрессора России является "совершенно оправданным". Президент напомнил, что в 2015 году Украина в одностороннем порядке уже отменила возможность въезда россиян в Украину на основании паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении. Сейчас они могут попасть в Украину только по дипломатическим, служебным и загранпаспортам.

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Кроме того, с 2018 года украинские пограничники фиксируют биометрические данные иностранцев (снимают отпечатки пальцев) и отделяют лиц, которые могут относиться к группам риска.

Проводятся также необходимые меры по недопущению в Украину лиц, которые могут прибегнуть к провокациям и преступным действиям на нашей территории.

"Отдельным механизмом для безотлагательного и эффективного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности нашего государства со стороны отдельных граждан Российской Федерации является применение к таким лицам специальных экономических и других санкций, в частности, запретов въезда на территорию Украины", – добавил Зеленский. .

Президент поручил премьеру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову выяснить, насколько нынешний режим въезда в Украину граждан Российской Федерации соответствует потребностям защиты национальных интересов и безопасности нашего государства.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинский политик, основатель общественного движения "Родная страна" Николай Томенко выступил с инициативой предотвращения и противодействия украинофобии.