В Украине предложили запретить въезд в страну гражданам России

В Украине предложили запретить въезд в страну гражданам Российской Федерации или ввести визовый режим. Соответствующая петиция 2 ноября появилась на сайте президента Украины.

Ее инициировал известный активист и блогер Сергей Стерненко. На своей странице в Telegram он отметил, что петиция быстро набирает голоса.

По его словам, за первые 10 часов ее поддержали шесть тысяч украинцев. Он призвал распространять и подписывать петицию. По состоянию на 3 ноября она набрала более 10 тысяч подписей из 25 тысяч необходимых. До конца сбора остался 91 день.

"Прошу президента Украины в целях защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", – говорится в петиции.

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