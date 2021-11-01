Томенко выступил с инициативой предотвращения и противодействия украинофобии: зарегистрирована петиция

Украинский политик, основатель общественного движения "Родная страна" Николай Томенко выступил с инициативой предотвращения и противодействия украинофобии. Он обратил внимание, что в последнее время участились факты публичного унижения украинцев и государственных символов Украины, демонстративное попрание украинского языка и культуры, непризнание территориальной целостности Украины.

Соответствующую петицию под названием "О предотвращении и противодействию украинофобии (украиноненависничеству)" Томенко зарегистрировал на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского 21 октября 2021 года. Однако по состоянию на 1 ноября ее поддержали только 204 человека из необходимых 25 тысяч.

"О чем это свидетельствует? Людям кажется, что это не вовремя (у нас ведь и без того куча проблем с тарифами, ценами и т.п.) или они думают, что достоинство на хлеб не намажешь? Люди пассивны и отчаяны в том, что можно что-то изменить? Скорее всего – недостаточно огласки!" – подчеркнула пресс-служба "Родной страны", призвав украинцев распространять информацию и привлекать знакомых к голосованию за принятие соответствующего закона.

Видео дня

Так, по мнению Томенко, в законе должно быть четко определено понятие украинофобии (украиноненавистничества), как формы дискриминации:

в решениях, действиях или бездействии, направленных на унижение или отрицание Украины как государства, украинской нации, культуры, языка, истории и традиций;

в отрицании территориальной целостности Украины;

в подрыве авторитета Вооруженных сил Украины;

в публичных высказываниях, связанных с осуждением украинцев как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;

в умышленном повреждении, разрушении или осквернении мест захоронений украинцев, памятников, памятных знаков, связанных с историческими событиями и национальными героями Украины;

в изготовлении, распространении любых материалов, содержащих антиукраинские высказывания, публичное использование материалов, символов и изображений антиукраинского содержания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на сайте президента Украины появилась петиция о присвоении доктору медицинских наук, профессору Ольге Голубовской почетного звания Героя Украины.