Зеленский определил военные должности, на которые будет назначать лично

Президент Владимир Зеленский расширил перечень военных должностей, на которые назначаются люди лично главой государства.

Об этом говорится в указе №44/2021 "О внесении изменения в указ президента Украины от 4 июня 2008 года № 516".

Согласно документа президент лично будет назначать людей в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины на такие должности:

первый заместитель, заместители Министра обороны Украины;

главный инспектор Министерства обороны Украины;

генеральные директора, директора директоратов Министерства обороны Украины;

директора департаментов Министерства обороны Украины;

первый заместитель, заместители начальника Главного управления разведки МОУ;

директора департаментов Главного управления разведки Минобороны;

заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;

заместители начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

начальники Главных управлений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

начальники Главных управлений Вооруженных Сил Украины;

начальник Военной службы правопорядка в ВСУ - начальник Главного управления;

начальник Центрального управления ВСП - военный комендант (Киев);

заместители командующих видов Вооруженных Сил Украины;

командующие войск оперативных командований;

командующие воздушных командований;

командующий морской пехоты;

начальник Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского;

атташе по вопросам обороны, представители Министерства обороны Украины при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Зеленский поручил проверить готовность войск на Донбассе.