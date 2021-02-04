Зеленский определил военные должности, на которые будет назначать лично

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
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Зеленский определил военные должности, на которые будет назначать лично

Президент Владимир Зеленский расширил перечень военных должностей, на которые назначаются люди лично главой государства.

Об этом говорится в указе №44/2021 "О внесении изменения в указ президента Украины от 4 июня 2008 года № 516".

Согласно документа президент лично будет назначать людей в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины на такие должности:

  • первый заместитель, заместители Министра обороны Украины;

  • главный инспектор Министерства обороны Украины;

  • генеральные директора, директора директоратов Министерства обороны Украины;

  • директора департаментов Министерства обороны Украины;

  • первый заместитель, заместители начальника Главного управления разведки МОУ;

  • директора департаментов Главного управления разведки Минобороны;

  • заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;

  • заместители начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

  • начальники Главных управлений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

  • начальники Главных управлений Вооруженных Сил Украины;

  • начальник Военной службы правопорядка в ВСУ - начальник Главного управления;

  • начальник Центрального управления ВСП - военный комендант (Киев);

  • заместители командующих видов Вооруженных Сил Украины;

  • командующие войск оперативных командований;

  • командующие воздушных командований;

  • командующий морской пехоты;

  • начальник Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского;

  • атташе по вопросам обороны, представители Министерства обороны Украины при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Зеленский поручил проверить готовность войск на Донбассе.

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