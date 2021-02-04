Зеленский определил военные должности, на которые будет назначать лично
Президент Владимир Зеленский расширил перечень военных должностей, на которые назначаются люди лично главой государства.
Об этом говорится в указе №44/2021 "О внесении изменения в указ президента Украины от 4 июня 2008 года № 516".
Согласно документа президент лично будет назначать людей в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины на такие должности:
первый заместитель, заместители Министра обороны Украины;
главный инспектор Министерства обороны Украины;
генеральные директора, директора директоратов Министерства обороны Украины;
директора департаментов Министерства обороны Украины;
первый заместитель, заместители начальника Главного управления разведки МОУ;
директора департаментов Главного управления разведки Минобороны;
заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины;
заместители начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
начальники Главных управлений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
начальники Главных управлений Вооруженных Сил Украины;
начальник Военной службы правопорядка в ВСУ - начальник Главного управления;
начальник Центрального управления ВСП - военный комендант (Киев);
заместители командующих видов Вооруженных Сил Украины;
командующие войск оперативных командований;
командующие воздушных командований;
командующий морской пехоты;
начальник Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского;
атташе по вопросам обороны, представители Министерства обороны Украины при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Зеленский поручил проверить готовность войск на Донбассе.