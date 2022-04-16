Зеленский о ситуации в Мариуполе: разрабатываются планы, ведутся переговоры, доверия к россиянам нет

Ситуация в Мариуполе сложная и совсем не улучшается. Решить ее в пользу Украины без поставки оружия от стран Запада пока невозможно.

Об этом шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Украина уже не верит ни в какие обещания российских оккупантов и переговорщиков относительно Мариуполя.

"Ситуация в Мариуполе в нашу пользу не может быть решена без поставок западного оружия", – подчеркнул президент.

Он отметил, что ситуация в городе является сложной и "не улучшается ежедневно".

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"Заблокированы наши военные. Вместе заблокированы раненые люди и есть много убитых людей, к сожалению", – сказал президент.

В Мариуполе из-за действий оккупантов также начался гуманитарный кризис, людям не хватает продуктов и лекарств.

"Не хватает пищи, воды, не хватает медикаментов. Тем не менее, ребята героически защищаются, мы им благодарны за это. Благодарности одной маловато и поэтому разрабатываются планы и переговорные процессы. Скажу честно, доверия к российским переговорщикам относительно Мариуполя нет", – подчеркнул президент.

Он напомнил, что Украина уже договаривалась с РФ о гуманитарном коридоре для Маруполя. Посредником в этих договоренностях был лично президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Мы договаривались, что он через Бердянск может забрать наших раненых, которые в Мариуполе, раненых и убитых, и гражданских людей, в первую очередь женщин и детей, там совсем маленькие дети. Но в какой-то момент Россия отказалась, поэтому я и говорю, что доверия к ним нет", – резюмировал Зеленский.

Тем не менее, как отметил глава государства, власти и военное командование ежедневно находятся на связи с "ребятами, которые находятся на заблокированном заводе".

"Говорим на разных уровнях, поддерживаем их как можем. Но они знают, что они выполняют одну из самых мощных и важнейших миссий на сегодняшний день. И это правда", – подчеркнул президент.

По словам главы государства, силы врага в Мариуполе в шесть раз превосходят силы его защитников, а также оккупанты имеют "в десятки раз больше" техники.

"Но враг их боится", – убежден президент.

Также он рассказал, что вокруг Мариуполя сейчас существует несколько кругов блокировки.

"Коридорами занимается Ирина Верещук относительно тех людей, которые выезжают в нашу сторону, на территорию, которую мы контролируем. Но есть большая проблема с людьми, которые были вывезены в другую сторону , – заметил президент.

Он обратил внимание и на ложь россиян о том, что "мы не пускаем людей в их сторону уезжать".

"Мы это не контролируем. Не очень большую часть в Мариуполе контролируют наши военные. Никто ничего никому не запрещает, люди не хотят туда в принципе выезжать, но когда есть тупик, когда забирают паспорта, дают какие-то справки и многие исчезли. Мы не знаем сколько людей исчезло и среди гражданских, и среди военных", – сообщил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский, выступая перед парламентом Южной Кореи заявил, что в Мариуполе российскими оккупантами убиты десятки тысяч человек. Сам город также почти стерт с лица земли после массовых обстрелов оккупантов.