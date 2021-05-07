Зеленский встретился с главами МИД стран ЕС: что обсудили

В пятницу, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с высокопоставленными должностными лицами стран Бенилюкса – Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Политики обсудили ситуацию на Донбассе и наращивание Россией вооружения вблизи украинской границы.

С украинским лидером встретились министр иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Бельгии Софи Вильмес, министр иностранных дел Нидерлан Стеф Блок и министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн, сообщили на сайте Офиса главы государства.

Президент поблагодарил европейских министров за то, что они посетили Донбасс, и рассказал им о безопасности в регионе и шагах Украины на пути к миру. Зеленский отметил, что важно не только заниматься вопросами деоккупации территории, но и сделать комфортной жизнь людей, проживающих в оккупированных районах и пересекающих линию разграничения.

"Вы сами видели, как мы относимся к Донбассу. Мы вкладываем деньги в инфраструктуру", – отметил гарант.

Иностранные чиновники поддержали соблюдение Украиной перемирия, территориальную целостность и суверенитет страны. Зеленский также отметил практическую помощь этих государств в обеспечении нашей национальной безопасности.

Собеседники сошлись на том, что наращивание РФ своих вооруженных сил на границах Украины недопустимо. Такие действия агрессора представляют угрозу для общеевропейской безопасности и стабильности.

Владимир Зеленский обсудил с министрами и "Крымскую платформу". Он пригласил руководство Бельгии, Нидерландов и Люксембурга на саммит, который состоится 23-24 августа 2021 в Киеве.

"Зеленский призвал страны Бенилюкса поддержать евроинтеграционные стремления нашего государства, в частности путем подписания деклараций по европейской перспективе Украины", – добавили в ОП.

Напомним, в четверг, 6 мая, чиновники из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга посетили Луганскую область в районе проведения Операции Объединенных сил. Они пообещали донести правдивую информацию о ситуации на Донбассе Европейскому сообществу.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и секретарь Госдепа США Энтони Блинкен обсудили войну в Донбассе.