Зеленский обратился к украинской молодежи: вы надежда и будущее нашей страны

В воскресенье, 27 июня, в Украине отмечают День молодежи. Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с праздником, отметив, что молодые люди в нашей стране свободные, амбициозные и умные.

Об этом украинский лидер написал на своей странице в Instagram. Зеленский пожелал молодежи всегда двигаться к своей цели и с легкостью преодолевать все трудности, возникающие на пути.

"Вы – надежда и будущее нашей страны. С праздником! С Днем молодежи!" – добавил гарант.

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В Министерстве здравоохранения также опубликовали поздравления для украинцев. Медики отметили, что молодость зависит не только от возраста, но и от состояния здоровья организма.

В Минздраве гражданам посоветовали добавить в свою жизнь как можно больше физической активности, придерживаться сбалансированного питания, регулярно проходить обследования и высыпаться, ведь сон критически важен для поддержания здоровья.

"Можно чувствовать себя на 20 в 50 лет, а можно мечтать о пенсии, едва преодолев третий десяток...С Днем молодежи вас. Делайте все, чтобы как можно дольше такими оставаться!" – написали в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, День молодежи в Украине как праздник был официально учрежден указом президента Леонида Кравчука № 323/94, согласно которому он отмечается каждое последнее воскресенье июня.