Зеленский об ответе на агрессию РФ: мы будем защищать нашу землю и наших людей при любых обстоятельствах

Украинская армия готова защищать свою землю и своих людей при любых обстоятельствах и от любых посягательств. Но, учитывая возможное количество жертв в случае полномасштабной войны, наша страна постоянно настаивает на активизации дипломатии.

Об этом в интервью La Repubblica, перевод которого опубликовал сайт президента Украины, рассказал глава государства Владимир Зеленский. По его словам, наша страна благодарна всем международным партнерам за поддержку, однако коллективных усилий пока недостаточно, чтобы вернуть РФ к прогнозируемой политике и содержательным переговорам по миру на востоке Украины.

Зеленский напомнил, что договоренность о пленных на оккупированных территориях, которая была достигнута на Нормандской встрече 2019 года, страна-агрессор не выполнила до сих пор.

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"Россия дала четкое обещание обеспечить полный и безоговорочный допуск международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские заключенные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может показать их Красному Кресту", – сказал президент.

Зеленский отметил, что Украина не "играет" оружием и не делает силовых шагов относительно оккупированной территории, поскольку за годы войны уже потеряла около 15 тысяч погибших, а полтора миллиона украинцев были вынуждены стать внутренними беженцами. А в случае более широкого конфликта потери будут гораздо больше.

Он подчеркнул, что наша страна предприняла множество попыток сесть за стол переговоров, однако все ответы России сводятся к единому тезису – что она не является стороной конфликта на Донбассе.

"Ее роль за переговорным столом – настаивать на разговоре с сепаратистами на Донбассе. А кто эти сепаратисты? На оккупированных территориях всем руководят российские офицеры и российские официальные лица", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие уступки, в частности, и на отказ от членства в НАТО.

"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на мусорку", – напомнил Зеленский, заметив, что сама страна-агрессор никаких обещаний не выполняет, поэтому не может озвучивать такие просьбы.

В том же интервью глава государства отметил, что нагнетание ситуации у границ Украины российскими войсками остается для президента Владимира Путина инструментом шантажа. Причем, прежде всего, глава Кремля пытается манипулировать не Киевом, а западными государствами.

Украинский гарант подчеркнул, что наша страна с 2014 готова к любым сценариям, а вот на западные государства путинский шантаж действует достаточно эффективно. Политик добавил, что Украина реализует свое право демократической страны защищать свои территориальные границы и суверенитет, а для этого необходимо иметь доступ к инструментам и оружию обороны.

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