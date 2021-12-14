Зеленский о войсках Путина у границ Украины: это потенциал для шантажа, мы готовы к любым сценариям

Екатерина Белоброва
Политика
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Зеленский о войсках Путина у границ Украины: это потенциал для шантажа, мы готовы к любым сценариям

Глава государства Владимир Зеленский обозначил, что нагнетание обстановки у границ Украины российскими войсками остается для президента Владимира Путина инструментом шантажа. Причем, в первую очередь, глава Кремля пытается манипулировать не Киевом, а западными государствами.

Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica, перевод которого опубликовала пресс-служба Офиса президента. Украинский гарант подчеркнул, что наша страна с 2014 года готова к любым сценариям, а вот на западные государства путинский шантаж действует довольно эффективно.

"Например, Германия недавно ограничила нам поставки по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем", – заметил Зеленский.

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Политик добавил, что Украина реализует свое право демократической страны защищать свои территориальные границы и суверенитет. Для этого ей не просто рекомендуется, а положено иметь доступ к инструментам и оружию обороны.

"Однако, к сожалению, в некоторых столицах других государств все еще преобладает страх", – мрачно заключил Зеленский.

Владимир Зеленский на обложке итальянской газеты.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бывший советник американского президента Барака Обамы подчеркнул, что наибольшую опасность для Украины составляет не концентрация войск РФ на ее границах, а обсуждение ее будущего на геополитическом уровне без дипломатов из Киева.

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