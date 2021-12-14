Зеленский о войсках Путина у границ Украины: это потенциал для шантажа, мы готовы к любым сценариям

Глава государства Владимир Зеленский обозначил, что нагнетание обстановки у границ Украины российскими войсками остается для президента Владимира Путина инструментом шантажа. Причем, в первую очередь, глава Кремля пытается манипулировать не Киевом, а западными государствами.

Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica, перевод которого опубликовала пресс-служба Офиса президента. Украинский гарант подчеркнул, что наша страна с 2014 года готова к любым сценариям, а вот на западные государства путинский шантаж действует довольно эффективно.

"Например, Германия недавно ограничила нам поставки по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем", – заметил Зеленский.

Видео дня

Политик добавил, что Украина реализует свое право демократической страны защищать свои территориальные границы и суверенитет. Для этого ей не просто рекомендуется, а положено иметь доступ к инструментам и оружию обороны.

"Однако, к сожалению, в некоторых столицах других государств все еще преобладает страх", – мрачно заключил Зеленский.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бывший советник американского президента Барака Обамы подчеркнул, что наибольшую опасность для Украины составляет не концентрация войск РФ на ее границах, а обсуждение ее будущего на геополитическом уровне без дипломатов из Киева.