Зеленский о запуске 'Северного потока-2': если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия все же добьется запуска газопровода "Северный поток-2", то безопасность восточной и центральной Европы мгновенно рухнет. Кроме того, по словам гаранта, это будет означать конец транспортировки газа через Украину.

Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день Российская Федерация применяет различные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы этот газопровод заработал. Об этом Зеленский рассказал в интервью La Repubblica.

Зеленский подчеркнул, что сам факт гипотетического запуска "Северного потока-2" является крайне дестабилизирующим для восточной и центральной Европы.

Также глава государства рассказал, что если Украина станет полноправным членом европейского сообщества, страны ЕС только выиграют от этого.

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Как сообщал OBOZREVATEL, из оборонного бюджета США исчезла поправка, которая предусматривает введение санкций против газопровода "Северный поток-2" и окружения президента РФ Владимира Путина. Соответствующая информация появилась вскоре после переговоров главы Кремля с президентом США Джо Байденом.

В то же время по информации немецких СМИ, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг призвал ввести в эксплуатацию российский газопровод "Северный поток-2". Он назвал ошибкой подвергать его сомнению, "когда возникает дискуссия с Россией".

Напомним, новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что "Северный поток-2" не смогут запустить в таком виде как он есть. Газопровод в обход Украины нарушает европейское законодательство.

"Северный поток-2" – магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода "Северный поток". Трубопровод проходит через экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.