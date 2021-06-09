Путин – об инициативе Зеленского по коренным народам: Украина возникла как порождение советского периода
Российский президент Владимир Путин заявил, что законопроект главы украинского государства Владимира Зеленского "О коренных народах Украины" якобы можно сравнить с "идеями нацистской Германии". По его убеждению, Украина "возникла как порождение советского периода".
Об этом он сказал в интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия 24" в среду, 9 июня. Президент страны-агрессора заявил, что называть россиян некоренным народом Украины – это "смешно и глупо".
"Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе – это не просто некорректно, это смешно и глупо", – сказал он.
По его словам, такая инициатива вынудит "сотни тысяч, если не миллионов людей покинуть Украину или переписать свою национальность".
"Это такой мощный, очень серьезный удар по русскому народу в целом, и, конечно, это не может быть для нас безразличным", – сказал Путин.
Напомним: 18 мая Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О коренных народах Украины" (№5506). Он определяет права коренных народов Украины и особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации, а также этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов.
В документе предлагается считать коренными народами только те, которые не имеют собственного государственного образования за пределами Украины. В частности, крымских татар, караимов и крымчаков. Согласно документу, русские не могут считаться коренным народом страны.
В ответ на инициативу украинского президента нелегитимная Государственная дума РФ на заседании 8 июня единогласно приняла проект заявления об осуждении законопроект. Российские депутаты призвали межпарламентские структуры и парламенты стран – членов ЕС выступить против него.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский внес неотложный законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, которые предусматривают введение уголовной ответственности за контрабанду.