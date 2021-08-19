Зеленский – о визите Меркель: подарков не жду, но гарантии Украине могут быть

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что канцлер Германии Ангела Меркель может привезти в Киев гарантии экономической безопасности. Перед визитом в нашу страну она встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Такое заявление Зеленский сделал в интервью ряду изданий, отрывок из которого приводится на сайте главы государства. Президент заверил, что он полностью спокоен накануне встречи с Меркель.

Зеленский подчеркнул, что не ждет каких-либо подарков от канцлера Германии, поскольку та уже делала их в прошлые годы. В то же время он считает, что Меркель с Путиным может достичь определенных договоренностей касательно Украины. Речь может идти, например, о гарантиях поставок минимальных объемов газа по украинской ГТС после запуска "Северного потока-2"

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Также президент Украины обратил внимание на то, что Меркель в отношениях с Москвой всегда была прагматичной, хотя, по его мнению, такой подход слишком мягкий.

"Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в немецком правительстве обнародовали программу визита Меркель в Киев 22 августа. Известно, что кроме встречи с Зеленским у нее запланированы переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также президент вручит канцлеру Орден Свободы.