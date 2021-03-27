Зеленский о Тупицком: назначенные Януковичем судьи могут отправляться на заслуженный отдых

Президент Украины Владимир Зеленский после подписания указа об увольнении судей Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина заявил, что они могут идти на заслуженный отдых.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента. Зеленский отметил, что отсутствие заседаний СНБО не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины могут расслабиться и спать спокойно.

"На прошлом заседании СНБО, среди прочего, было принято решение об аудите всех указов президента Януковича. Сегодня есть первые результаты. Речь о двух указах Януковича – от 14 мая и 17 сентября 2013 о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указы мной отменено. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", – заявил Зеленский.

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