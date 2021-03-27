Зеленський про Тупицького: призначені Януковичем судді можуть відправлятися на заслужений відпочинок

Президент України Володимир Зеленський після підписання указу про звільнення суддів Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна заявив, що вони можуть іти на заслужений відпочинок.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента. Зеленський зазначив, що відсутність засідань РНБО не означає, що особи, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно.

"На минулому засіданні РНБО, серед іншого, було ухвалене рішення щодо аудиту всіх указів президента Януковича. Сьогодні є перші результати. Мова про два укази Януковича – від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Тупицького Олександра Миколайовича та Касмініна Олександра Володимировича. Обидва ці укази мною скасовано. Вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок", – заявив Зеленський.

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