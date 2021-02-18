Зеленский – о Небесной Сотне: язык пуль недопустим

Президент Украины Владимир Зеленский в седьмую годовщину начала расстрелов на Майдане обнародовал в сети сообщение, в котором продемонстрировал осуждение применения силы властями против граждан.

Символическое фото с гильзами от пуль и свои размышления глава государства разместил на личной странице в Instagram. В то же время Зеленский признал, что трагические события кардинально изменили ход современной истории.

"Семь лет назад история Украины начала переписываться пулями... Государство должно научиться говорить с гражданами, и язык крови здесь недопустим", – подчеркнул президент.

Напомним, 17 февраля народные депутаты Украины приняли постановление о заявлении Верховной Рады, приуроченном событиям Евромайдана и Революции Достоинства конца 2013 – начала 2014 года. В частности, документ признает их основополагающим элементом развития нашего государства.

Также в постановлении четко осуждаются действия режима президента-беглеца Виктора Януковича и подконтрольных ему силовиков "Беркута", причастных к расстрелам мирных протестующих. Еще один важный нюанс документа – определение позиции о недопустимости затягивания расследований дел Майдана.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне 18 февраля адвокат Януковича Виталий Сердюк обнародовал его обращение по поводу событий семилетней давности. В письме беглец обвинил Украину в развязывании войны на Донбассе и потере Крыма. Что же касается Евромайдана, то его экс-президент окрестил "госпереворотом".