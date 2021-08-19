Зеленский о будущем Крыма: нужно бить в колокола, это уже не жемчужина у моря, а авианосец

Крымский полуостров в сегодняшнем состоянии – это милитаризированная военная база, которая ежедневно теряет туристическую и природную привлекательность. Бедственное положение оккупированной территории вынуждает уже "бить тревогу во все колокола", и саммит "Крымская платформа" станет первой и пока единственной "колокольней".

Такую метафору привел глава государства Владимир Зеленский на встрече с журналистами "Украинской правды" на острове Змеиный. Он пояснил, какую практическую роль сыграет международный саммит по ситуации в Крыму.

"Что сейчас можно сделать? Надо бить в колокола. Для этого нужно, чтобы была колокольня, были руки. Считаю, что к этому моменту, до Крымской платформы, не было того колокола. А вот люди и руки были и есть. Но куда они могли "бить", кроме социальных сетей, мол, "Крым, конечно, жаль, но мы его вернем"? Теперь каждый вопросы по полуострову будет выноситься в офис Крымской платформы, там их смогут выносить как острые и актуальные", – подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что из более чем 100 стран, которые открыто выступили против аннексии Крыма в 2014 году, представители только 40 прибудут в Киев для участия в первом саммите Крымской платформы.

"Но это не значит, что позиция наших соратников и партнеров изменилась и их стало меньше. Они поддерживают нас санкционно, они готовы говорить о том, что произошло с Крымом и называть это никак иначе, чем оккупация. И мы благодарны им за такую позицию", – указал украинский гарант.

При этом Зеленский подчеркнул, что главная проблема возвращения Крыма под контроль Киева– это вопрос именно территории, а не ментальности населения. Несмотря на то, что Россия упорно и целенаправленно проводила политику русификации на полуострове много лет, сейчас у крымчан появилась возможность самим трезво оценить, каковы перспективы их родного края без Украины.

"Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить. Украинскую власть с радостью примут в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал, – и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь и процветание", – заключил президент.

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