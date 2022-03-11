Зеленский о блокаде Мариуполя: оккупанты с танков расстреляли колонну с едой, водой и лекарствами для мариупольцев

Очередная гуманитарная миссия в Мариуполе была подвержена танковой атаке со стороны российских оккупантов. Уже девять дней войска РФ удерживают блокаду города, фактически издеваясь и мучая жителей города Донецкой области.

Об этом заявил лидер украинской нации Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении. Он подчеркнул, что вражеская армия имеет четкий приказ постоянно обстреливать и бомбить объекты социальной структуры.

"Это открытый террор, дерзкий террор. Мы имеем дело с терроризмом от опытной страны-террориста. Мир должен это знать, должен это признать. Я прошу всех украинцев, которые сегодня имеют связь с нашими согражданами мариупольцами, обязательно скажите им, что Украина делает все возможное, чтобы доставить им помощь, еду, воду, медикаменты. Мы боремся за них и не оставим эту борьбу", – подчеркнул глава государства.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия фактически угрожает миру не только ядерным, но и химическим оружием.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!