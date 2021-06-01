Зеленский озвучил условие для полномасштабной войны с Россией

В случае пробивания Россией коридора во временно оккупированный Крым по территории Украины – это будет уже открытая полномасштабная война.

Об этом в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП. Гарант рассказал и о других возможных угрозах со стороны РФ.

"Мы очень обеспокоены этим, и сейчас есть блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Они контролируют это, несмотря на международное право, нарушая его. Это то, что вы сказали, – один из вариантов выхода на Крым и чтобы прорубить этот коридор с материковой Украины", – отметил он.

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Зеленский также указал на возможную эскалацию со стороны оккупированных территорий Донбасса.

"Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам. Но если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию за "гражданским конфликтом". Это будет открыта полномасштабная война", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет в наступление на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, несмотря на многочисленные обстрелы со стороны российских оккупантов.