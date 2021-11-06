Зеленский назначил временного руководителя украинской делегации в ТКГ: кто заменил Резникова

Вместо нового министра обороны Украины Алексея Резникова, выведенного из состава украинской делегации Трехсторонней контактной группы, его обязанности будет исполнять Андрей Костин. Он является депутатом Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский, и пресс-служба разместила документ на сайте Офиса президента. Распоряжение вступило в силу со дня его публикации, то есть 5 ноября.

"Временно возложить исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на Костина Андрея Евгениевича – члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам", – указано в сообщении.

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Согласно этому же указу, Резников покидает состав дипломатической делегации по урегулированию военного конфликта на территории Украины с российской стороной.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Алексей Резников, уже вступив в новую должность и возглавив государственную оборону, заявил о необходимости для Украины создавать свой сценария прекращения войны на Донбассе.