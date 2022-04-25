Зеленский назначил Тамилу Ташеву поспредом президента Украины в Крыму: что о ней известно

Президент Владимир Зеленский назначил Тамилу Ташеву постоянным представителем президента Украины в Автономной республике Крым. Что известно об активистке – читайте в OBOZREVATEL.

Соответствующий приказ появился 25 апреля на официальном сайте ОПУ. Он вступает в силу со дня публикации..

Тамила Ташева – известная правозащитница и активистка, основательница общественной организации "Крым-SOS". С 2019 г. она работала заместителем постпреда Украины в Крыму. Чиновница родилась в Узбекистане в семье крымских татар, пострадавших от депортации во времена сталинской диктатуры.

После обретения независимостью Украины в 1991 году семья Ташевых вернулась на полуостров и поселилась под Симферополем. Будущая активистка получила высшее образование в Таврическом университете на факультете восточных языков.

Видео дня

Позже Ташева занялась общественной деятельностью, вместе с Крымскотатарским молодежным центром она организовывала различные мероприятия. Во время Оранжевой революции женщина активно участвовала в митингах, проходивших в Крыму. Позже активистка принимала участие в деятельности Фонда региональных инициатив и возглавила крымский отдел организации.

С 2006 года она работала помощницей депутата Леси Оробец, занимала должность аналитика партии "Наша Украина", работала в издании "Наш Формат" и стала PR-менеджером группы "ТИК".

В 2013 году Ташева присоединилась к Революции Достоинства, создав впоследствии Facebook-группу "Крым-SOS" и организовав горячую линию. Сначала волонтеры помогали жителям полуострова, которые пытались переехать в более спокойные регионы Украины, а затем это превратилось в общественную организацию правозащитного характера.

В 2019 году Тамилу Ташеву за ее деятельность наградил орденом княгини Ольги III степени. В это же время женщина присоединилась к партии Голос и приняла участие в парламентских выборах. 25 октября того же года ее наградили польской премией Серджио Виейра ди Мелло в номинации "Личность". Полученные средства она перечислила в поддержку детей, пострадавших от репрессий в Крыму.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович попытался спрогнозировать, что будет с Крымом в ближайшей перспективе.