Видеоконференция с участием лидеров Франции, Германии и России – серьезное поражение украинской дипломатии

Владимира Зеленского на эту видеоконференцию не пригласили формально потому, что Донбасс – только одна из тем дискуссии между Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным, а на самом деле – потому что Зеленский "наказан", плохо себя ведет и раздражает Путина. Потому что ввел санкции против Виктора Медведчука, а это, разумеется, недопустимо с кремлевской точки зрения, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Тем не менее, само желание Путина провести беседу с европейскими лидерами – свидетельство того, что после нескольких лет оккупации Крыма и Донбасса, после катастрофы в Сирии, после отравления и ареста Навального российский президент все еще отчаянно стремится избежать изоляции, договориться со своими европейскими партнерами хотя бы о чем-то, не допустить новых санкций. Но, собственно, о чем договариваться?

Уже первые сообщения о переговорах показали, что договариваться не о чем. Вопрос Крыма для Путина, как известно, закрыт и он не собирается обсуждать вопрос оккупации аннексированного украинского полуострова. Российских оппозиционеров признавать оппонентами, а не уголовниками в Москве тоже не собираются. На признание российских вакцин в ЕС Макрон и Меркель повлиять не могут – для этого есть соответствующая процедура. Да и есть ли у России мощности для достаточного производства вакцин – даже если в ЕС согласятся с их поставками?

Остается, как это ни парадоксально, Донбасс – да-да, именно тот Донбасс, переговоры по которому Россия уверенно блокирует последние месяцы, фактически даже годы, после саммита "нормандской четверки" в Париже.

Потому что по Донбассу еще можно о чем-то договориться. Ну хотя бы перестать убивать украинских солдат. И начать конструктивные переговоры в ТКГ – без участия российских наемников, которых московская делегация постоянно приводит с собой. И обсудить предложения Парижа и Берлина – не так, как это издевательски делает Дмитрий Козак, а серьезно и профессионально. И провести саммит "нормандской четверки" в Берлине.

Но в этом случае без президента Украины не обойтись.

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