Відеоконференція за участю лідерів Франції, Німеччини і Росії - серйозна поразка української дипломатії

Володимира Зеленського на цю відеоконференцію не запросили. Формально тому, що Донбас - тільки одна з тем дискусії між Еммануелем Макроном, Ангелою Меркель і Володимиром Путіним, а насправді - тому що Зеленський “покараний”, погано себе поводить і дратує Путіна. Тому що запровадив санкції проти Віктора Медведчука, а це, зрозуміло, є неприпустимим з кремлівської точки зору, пише Віталій Портніков для espreso.tv.

Проте, саме бажання Путіна провести бесіду з європейськими лідерами - свідоцтво того, що після декількох років окупації Криму і Донбасу, після катастрофи у Сирії, після отруєння і арешту Навального російський президент все ще відчайдушно прагне уникнути ізоляції, домовитися зі своїми європейськими партнерами хоча б про щось, не допустити нових санкцій. Але, власне, про що домовлятися?

Вже перші повідомлення про переговори показали, що домовлятися нема про що. Питання Криму для Путіна, як відомо, є закритим і він не збирається обговорювати питання окупації анексованого українського півострова. Російських опозиціонерів визнавати опонентами, а не кримінальниками, в Москві теж не збираються. На визнання російських вакцин в ЄС Макрон і Меркель вплинути не можуть - для цього є відповідна процедура. Та й чи є у Росії потужності для достатнього виробництва вакцин - навіть якщо в ЄС погодяться з їх поставками?

Залишається, як це не парадоксально, Донбас - так-так, саме той Донбас, переговори щодо якого Росія впевнено блокує останні місяці, фактично навіть роки, після саміту “нормандської четвірки” у Парижі.

Тому що по Донбасу ще можна про щось домовитися. Ну хоча б перестати вбивати українських солдатів. І почати конструктивні переговори у ТКГ - без участі російських найманців, яких московська делегація постійно приводить із собою на перемовини. І обговорити пропозиції Парижа і Берліна - не так, як це знущально робить Дмитро Козак, а серйозно і професійно. І провести саміт “нормандської четвірки” у Берліні.

Але в цьому випадку без президента України не обійтися.

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