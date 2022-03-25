Зеленский наградил работников СБУ, отличившихся во время отражения российской агрессии

В 30-ю годовщину создания Службы безопасности Украины Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды работникам СБУ за мужество и самоотверженность и блестящее исполнение служебной обязанности при защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Мы чувствуем вашу защиту Украинского государства. Знаю, что многие офицеры, служащие сейчас находятся на линии фронта, выполняют важные операции. Но где бы вы ни были, мы все защищаем самое главное, что у нас есть – нашу страну", – сказал он.

Глава государства поблагодарил работников СБУ за верную службу Украины.