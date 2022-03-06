Зеленский наградил орденами глав ОГА и мэров за оборону своих общин. Список

Президент Украины Владимир Зеленский наградил глав областных государственных администраций, которые больше всего отметились во время обороны своих общин. Они получили ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и ордена "За мужество" ІІІ степени.

Об этом глава государства заявил в своем обращении. Также он уже подписал соответствующий указ (чтобы посмотреть видео и полный список награжденных, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня я принял решение наградить орденами глав областных администраций и мэров, которые больше всего отметились в обороне своих общин", – сказал Зеленский.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награжден:

Синегубов Олег Васильевич – глава Харьковской областной государственной администрации,

Видео дня

Гайдай Сергей Владимирович – глава Луганской областной государственной администрации,

Живицкий Дмитрий Алексеевич – глава Сумской областной государственной администрации,

Кириленко Павел Александрович – глава Донецкой областной государственной администрации,

Ким Виталий Александрович – глава Николаевской областной государственной администрации,

Чаус Вячеслав Анатольевич – глава Черниговской областной государственной администрации.

Орденом "За мужество" ІІІ степени награжден:

Атрошенко Владислав Анатольевич – черниговский городской глава,

Коваленко Владимир Иванович – новокаховский городской глава,

Колихаев Игорь Викторович – херсонский городской глава,

Лысенко Александр Николаевич – сумской городской глава,

Сенкевич Александр Федорович – николаевский городской глава,

Терехов Игорь Александрович – харьковский городской глава,

Федоров Иван Сергеевич – мелитопольский городской глава.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!