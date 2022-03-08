Зеленский наградил 96 украинских защитников, проявивших себя в бою

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил еще 96 украинских военных. Они получили ордена Богдана Хмельницкого и "За мужество".

Об этом глава государства заявил в своем обращении поздно вечером 7 марта. Он подписал соответствующий указ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня я подписал указ о награждении государственным наградами 96 украинских героев – наших военных", – сказал Зеленский.

Среди них орденом Богдана Хмельницкого второй степени награждены:

майор Александр Сак – командир механизированного батальона, который вступил в бой с батальонно-тактической группой врага и победил, благодаря рациональному подходу к ведению боя и нестандартной тактике;

капитан Ростислав Силивакин – командир механизированного батальона, который успешно боролся с превосходящими силами противника, освобождая украинские города и села в Сумской области.

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Орденом Богдана Хмельницкого третьей степени награждены:

лейтенант Игорь Лозовой – он в составе группы остановил и уничтожил колонну вражеской техники в количестве около 150 единиц, которая двигалась в направлении трассы Житомир – Киев;

лейтенант Виталий Потуремец – в бою проявил образцовое мужество и хладнокровность, уничтожив колонну техники противника вблизи Киева, и был ранен.

Орденом "За мужество" третьей степени награжден:

мастер-сержант, командир автомобильного взвода Валентин Барилюк – благодаря его действиям и личной решимости танковое подразделение вовремя получило топливо и вышло из окружения, уничтожив по дороге врага.

"Все 96 наших героев – как эти пятеро", – подчеркнул Зеленский.

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