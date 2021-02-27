Ініціатива РНБО про заборону особам з подвійним громадянством обіймати посади та мати депутатський мандат - правильна і важлива.

Про необхідність цього я та наша команда говорила ще на початку 2000 років, коли розпочалася масова видачі паспортів з громадянством Росії в Криму, Угорщини - на Закарпатті, Румунії - на Одещині…

На жаль, на наші звернення до СБУ та Уряду приходили відписки про відсутність загроз національній безпеці України в контексті фактичного узаконення подвійного громадянства у прикордонних областях.

Знову до цієї теми повернула біда, після окупації Криму та загострення відносин з Угорщиною, актуалізувалася потреба заборони особам з подвійним громадянством обіймати посади та мати депутатський статус.

Саме тому Президент Порошенко вніс відповідний законопроект як невідкладний у березні 2017 року, який був пафосно представлений, але так і не дійшов навіть до першого читання?!

Через 4 роки маємо ще одну спробу виконати статтю 4 Конституції України про єдине громадянство.

Чи зможе виконати обіцянку Президента Порошенка Президент Зеленський покаже час і голосування у Верховній Раді!

І не забуваємо про сучасну народну політичну мудрість:

що без обіцянки Порошенка 4-річної давнини щодо заборони подвійного громадянства посадовців -

Зеленський ніколи б не звернув уваги на необхідність її виконання!

П.С. Водночас раджу Зеленському і Кулебі прослухати курс конституційного права України й зупинити розмови про можливість узаконення подвійного громадянства для олігархів, бізнесменів та інвесторів через ухвалення змін до Закону.

Це легітимно лише шляхом внесення змін до статті 4 Конституції, а це у свою чергу можливо лише після голосування у 300 голосів ВР та затвердження цих змін на всеукраїнського референдумі.

(дивись статтю 156 Конституції)!

А напередодні початку відкриття ринку землі зрозуміло для чого і для кого це робиться!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.