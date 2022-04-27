Зеленский на встрече с Гросси призвал лишить Россию представительства в МАГАТЭ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страну-агрессор Россию необходимо лишить представительства в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ). В то же время, Украина должна быть представлена в совете управляющих учреждения.

Об этом Зеленский сказал в 36-ю годовщину трагедии на ЧАЭС во время встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Глава украинского государства призвал принять соответствующее решение, передает пресс-служба.

Он напомнил, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС, расположенную в оккупированном городе Энергодар. Кроме того, они временно контролировали Чернобыльскую АЭС и повредили линии электроснабжения станции, что едва не привело к новой катастрофе.

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По словам Зеленского, ни одна другая страна после 1986 года не создала столь масштабных угроз для ядерной безопасности, которые создала Россия с 24 февраля. Москва не имеет права превращать атомную энергетику в оружие, а также шантажировать мир ядерным оружием.

"За это должно быть наказание. Мы надеемся на полную поддержку со стороны МАГАТЭ и международного сообщества наших усилий по обеспечению ядерной безопасности в Украине, Европе в условиях развязанной Россией войны и полного пренебрежения РФ к требованиям радиационной безопасности", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля Зеленский напомнил о годовщине Чернобыльской катастрофы и отметил, что Россия может превзойти эту катастрофу. По его словам, никто в мире не может чувствовать себя безопасно, зная, сколько атомных объектов и ядерного оружия есть в России.