Зеленский на 'Крымской платформе': совместными усилиями мы заставим Россию вернуть Крым

В понедельник, 23 августа, в Киеве начался саммит "Крымская платформа". Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед началом мероприятия, отметив, что сегодня впервые с начала оккупации "крымский вопрос" рассматривают на таком высоком уровне.

Украинский лидер говорил о том, что вместо гарантии международной стабильности Крым сейчас стал "пороховой бочкой". OBOZREVATEL собрал главные тезисы из выступления Зеленского.

По словам Зеленского, страна-оккупант превратила Крым в свой военный плацдарм. Россия втрое нарастила присутствие военных и вооружения на полуострове и уже с детства навязывает детям любовь к войне.

"Оккупация Крыма ставит под сомнение эффективность всей международной системы безопасности. Без восстановления доверия к ней ни одно государство не может быть уверено, что не станет следующей жертвой оккупации территории", – заявил гарант.

Видео дня

Россияне, захватив власть в Крыму, регулярно нарушающих права местных жителей. Президент Украины напомнил о политических преследованиях крымчан и более сотни политзаключенных в РФ.

"Подавление свободы слова, принудительные демографические изменения, пропаганда войны, принудительный призыв в армию РФ – это реалии украинского Крыма", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил важность принятого документа, который определяет само понятие "коренной народ Украины". Напомним, что коренными народами Крыма по закону являются крымские татары, караимы и крымчаки. Русских в списке нет.

Зеленский подчеркнул, что теперь Украине необходима поддержка международного сообщества, чтобы остановить агрессию РФ и чтобы Крым снова стал украинским. По его словам, сама наша страна не справится.

На саммите должны принять итоговую совместную декларацию, которая будет этому способствовать. Документ также будет направлен на преодоление последствий оккупации РФ.

Среди инструментов, которые помогут повлиять на России, Зеленский назвал усиление санкций и обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях.

"Мы начинаем обратный отсчет времени до деоккупации АР Крым, а оккупация началась в Москве", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в саммите "Крымская платформа" принимают участие представители 45 стран мира. Текстовую онлайн-трансляцию мероприятия читайте по ссылке.