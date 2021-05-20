Зеленский: мы строим мирную Украину для людей, а не для сотни Forbes

Президент Владимир Зеленский заверил, что его команда планирует строить государство без олигархов для людей, украинцев. Но самым главным приоритетом остается Украина без войны.

Таким было одно из первых его заявлений на пресс-конференции во вторую годовщину пребывания в должности. Она проходила в ангаре завода "Антонов" в Киеве и транслировалась онлайн на многих платформах, в том числе на OBOZREVATEL.

"Мы хотим построить страну мечты, поднять ее очень высоко вверх, как поднимается "Антонов", – чтобы она была на высоте других мощных, цивилизованных государств. Достраивать, а определенные отрасли начинать строить с нуля", – отметил гарант.

Президент также назвал приоритеты в этом направлении, уточнив, что страна должна быть без олигархов – для 40 миллионов украинцев, а не для сотни Forbes.

При этом власть, по его словам, должна помогать бизнесу, "а не большой бизнес жить за счет государственного бюджета".

"Но главное, мы строим страну без войны, и это правда сложный путь – не слишком быстрый. По кирпичах мы собираем этот мир, который должен быть прочным, навсегда, что зависит и от прочности нашей армии", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

через три дня после инаугурации американского президента Джо Байдена Владимир Зеленский дал интервью журналисту Axios Джонатану Свону, которое вышло на канале HBO. В нем он заявил, что Украина сейчас стоит с протянутой рукой, а США больше не являются символом демократии. Подробнее читайте по ссылке.