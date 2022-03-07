Зеленский: мы никогда не желали этой войны, это небо мирное, чистое, голубое и без ракет, так было и будет. Видео

В понедельник, 7 марта, президент страны Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с новым обращением. Он подчеркнул, что сегодня Украина решает будущее всего континента и назвал новые санкционные шаги, необходимые против войны и ради мира.

Обращение опубликовано на канале гаранта. Украинский лидер подчеркнул, что наша страна вынуждена защищаться от вторжения уже 12-й день.

"Нам приходится терпеть то, чего ни один другой народ Европы не видел 80 лет. И именно на нашей земле решается – станет ли кто-то другой в Европе жертвой такой же агрессии. Я говорю это лидерам мира – и слышу, что они соглашаются. Будущее континента решаем мы. Своим сопротивлением. И наши друзья – своей помощью", – заверил президент.

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Он сообщил, что обсудил противодействие российской агрессии с рядом мировых лидеров.

"Снова говорил с президентом Польши Анджеем Дудой. Помогают. Работаем. Говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и главой итальянского правительства Марио Драги. С президентом Франции Эмануэлем Макроном и премьер-министром Индии Моди. Получил очень важные сигналы, по усилению Украины. Наши тезисы в разговорах с партнерами абсолютно логичны. Справедливы", – сообщил Зеленский.

Украинский лидер призвал мировое сообщество к введению новых, более жестких санкций.

"Если вторжение продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, требуется новый санкционный пакет. Новые санкционные шаги против войны и ради мира. Бойкот российского экспорта", – отметил президент.

В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Это можно называть эмбарго. А можно – просто моралью. Когда отказываешься давать деньги террористу. Бойкот импорта в Россию. Если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать товары и услугы от цивилизации. Пусть война их накормит. Международное сообщество должно действовать еще более решительно. Когда кто-то теряет рассудок, нужно избавииться от страха и забыть о коммерции", – подчеркнул Зеленский.

Он призвал защищаться и бороться против бесчеловечной силы, желающей разрушить саму человечность. Президент в очередной раз подчеркнул, что Украина желает мира, и Запад должен нам помочь.

"Мы ждем решения. Нам нужно очистить небо. Или силой, которая у вас есть, или вы оснастите нас боевыми самолетами и средствами противовоздушной обороны, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине. А себе. Чтобы доказать – человечность победит. Как можно скорее", – призвал президент.

Кроме того, он сообщил, что правительство Украины уже работает над тем, как восстановить нашу страну после победы. Создан специальный пакет помощи бизнесу и работникам.

Гарант призвал украинцев продолжать сражаться за свое будущее.

"За наше государство. За нашу свободу. За наш национальный флаг. Желто-голубой. Не триколор", – подчеркнул президент.

"Мы и террор – это разные вселенные. Поэтому на нашем флаге нет крови. Нет и никогда не будет черных пятен. Нет и никогда не будет никаких свастик. Украинский флаг – это земля. Мирная, плодородная, золотая и без танков. Это небо – мирное, чистое, голубое и без ракет. Так было. И так будет", – заверил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по предварительным данным, российские военные проводят подготовку воздушных атак по Одессе. Закрытое небо позволило бы уменьшить урон Украины от нападения РФ и сохранить жизни мирного населения;

высший офицер Вооруженных сил Британии, начальник штаба обороны Тони Радакин заявил, что главе страны-агрессора России Владимиру Путину не удастся одержать победу в войне, которую он начал в Украине. Украинцы показывают настолько сильное и героическое сопротивление, что победа Путина больше не выглядит для всего мира неизбежной.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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