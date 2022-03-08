Зеленский: мы боремся 13-й день, уничтожаем оккупантов везде, где можем, но есть небо и сотни крылатых ракет РФ. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что мир не должен стоять в стороне от Украины, которая продолжает свою борьбу против российских оккупантов, и обеспечить ее "закрытым небом". Он подчеркнул, что военные и мирные жители уничтожают оккупантов там, где только могут, но украинское небо до сих пор уязвимо перед вражескими авиацией и ракетами.

Об этом и не только гарант говорил в видеообращении 8 марта, которое в мирной жизни украинцы праздновали как Международный женский день. В этом году он пришелся на 13-й день Великой Отечественной войны нашего государства против российских захватчиков (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Украинцы! Украинки! Всегда в этот день мы поздравляем с праздником весны. Украинских женщин, наших девушек, жен, матерей. Всегда. Но не сегодня. Сегодня я просто не могу сказать вам традиционные слова, поздравить... Когда столько смертей, горя, страданий. Когда идет война. Полномасштабная террористическая война против нашего народа", – признался президент.

Видео дня

Он напомнил, что российские военные снова бомбили Сумы, сбрасывали авиабомбы на мирный город, который никогда в своей истории не угрожал России. Также захватчики оцепили и специально истощают Мариуполь – "мирный и трудолюбивый город без всякой внутренней злобы". Гарант отметил, что оккупанты сознательно отключают связь и электричество, блокируют подвоз пищи и поставки воды.

"В Мариуполе впервые за десятки лет, впервые видимо со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок. Услышьте меня, сегодня, уважаемые партнеры! От обезвоживания. Умер ребенок. В 2022 году!" – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина борется с врагом уже 13-й день, уничтожает оккупантов всюду, где может. В то же время есть небо, через которое пробирают сотни российских крылатых ракет, боевых самолетов и вертолетов. Украинцы уничтожают и их, однако это труднее всего. Хотя за прошедшие 30 лет Россия не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней в Украине, у агрессора еще достаточно таких "машин для убийства" и "ракет для террора".

"Еще достаточно пятисоткилограммовых бомб, чтобы сбрасывать их на Чернигов и Киев, Одессу и Харьков, Полтаву и Житомир. На десятки и десятки украинских городов. На миллионы и миллионы мирных украинских людей. 13 дней, когда мы слышим обещания. 13 дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе", – подчеркнул Зеленский, напоминая о заверениях партнеров.

Гарант заявил, что вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах – безусловно, на российском государстве, его военных, отдающих и выполняющих преступные приказы, нарушающих правила ведения войны.

В то же время ответственность за это, выразил убеждение президент, лежит и на тех, кто уже 13 дней "не может принять где-то там на Западе необходимое решение".

"На тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо от российских убийц. Кто не спас наши города от авиаударов, бомб, ракет. Хотя может, но не помогает снять блокаду. Сотни и сотни тысяч людей в городах на грани – между жизнью и смертью. А не так, как звучит в комментариях политиков о предоставлении Украине жизненно необходимой боевой авиации, противоракетной обороны", – признал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинцы за это время слышали много уверений и видели много договоренностей. Например, о создании гуманитарных коридоров, которые пока не сработали. Украина со своей стороны сделала все необходимое, но не те, кто отдает бесчеловечные приказы с российской стороны.

"Вы знаете, мне сказали, что Международный Красный Крест запрещает нам использовать эмблему на наших машинах, выполняющих гуманитарные миссии. Якобы это их собственность. Это говорит очень много. О том, что некоторые очень влиятельные люди решили поставить крест на украинцах. Но я этого не допущу", – отметил президент.

Он намерен обращаться непосредственно к народам мира, если лидеры мира не будут прилагать все усилия, чтобы остановить эту войну и геноцид. Гарант выразил благодарность тем партнерам, которые постоянно на связи и делают многое для помощи Украине, в то же время напомнил, что есть вещи, которые решаются не в переговорах.

"Не зависящие непосредственно от нас, а только от человечности, которая должна победить в ведущих столицах. Должна победить страх, любые выгоды. И тогда мы увидим, что украинское небо – безопасно, города – разблокированы. Мы можем сделать это вместе. А если мир будет в стороне – он потеряет себя. Навсегда. Ибо есть безусловные ценности, для всех одинаковые. Прежде всего это жизнь. Именно то, за что мы боремся в Украине. Очень крепко, с нашими военными. То, чего нас хотят лишить эти слабые оккупанты. Именно то, что должен защитить мир", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО боится брать на себя ответственность за спорные вещи, которые могут привести к конфронтации с Россией. Также глава государства подчеркнул, что Украина не собирается перед Альянсом на коленях умолять о каких-либо решениях.

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