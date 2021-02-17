Зеленский изменил состав СНБО. Указ

Министра по делам ветеранов Юлию Лапутину ввели в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в среду, 17 февраля.

Соответствующий указ (№56/2021) подписал глава государства Владимир Зеленский. Текст документа был обнародован на сайте Офиса президента.

Указ вступил в силу со дня его опубликования. Пока не уточняется, какие именно обязанности в СНБО будет выполнять Лапутина.

Напомним, Юлия Лапутина – вторая в истории Украины женщина-генерал. На должность министра по делам ветеранов ее утвердили 18 декабря 2020.

Лапутина сама является ветераном, она работает в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Ранее она работала в Службе безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 января 2021 Зеленский ввел в состав СНБО президента Национальной академии наук Украины Анатолия Загороднего.