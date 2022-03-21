Зеленский: Иерусалим – правильное место для переговоров с РФ, если они состоятся

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным можно было бы провести в Иерусалиме, столице Израиля. По его мнению, это "правильное место для того, чтобы обрести мир".

Если, конечно, поиск мирного урегулирования этой войны и такие прямые переговоры возможны. Об этом глава государства сказал в своем новом видеообращении к народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский сообщил, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сейчас работает над поиском переговорного пути с Россией.

"Конечно, у Израиля есть свои интересы, стратегия защиты своих граждан. Мы это понимаем. Премьер-министр Израиля господин Беннет пытается найти переговорный путь с Россией. И мы за это благодарны. За каждое усилие. Чтобы раньше или позже мы начали говорить с Россией, возможно, в Иерусалиме", – сказал гарант.

Видео дня

Украинский лидер также добавил, что его выступление перед израильским парламентом – это прецедент, усложнивший жизнь российским пропагандистам.

"У российских пропагандистов сегодня довольно сложная задача. Ведь впервые в истории президент иностранного государства выступал в Кнессете по видеосвязи. И перед народом Израиля. Президент Украины, которую в Москве обвиняют в "нацизме", выступал в Кнессете перед народом Израиля. Уже один этот факт подтверждает, насколько в Москве все не так", – объяснил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что готов к диалогу с Путиным. Однако он предупредил, что, если любые попытки переговоров провалятся, это может означать, что борьба между двумя странами приведет к "третьей мировой войне".

Президент Украины также сообщил, на какие компромиссы с Путиным он не пойдет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!