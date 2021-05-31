Зеленский и Тимошенко нарастили поддержку украинцев за последние месяцы – опрос

Есть только два политика высшего эшелона, популярность которых растет в последнее время, – это Владимир Зеленський и Юлия Тимошенко, которая де-факто вышла на второе место президентского рейтинга.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Украинським институтом будущего совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп в середине мая. В результате опроса 2400 респондентов социологи установили, что только два потенциальных кандидата в президенты за последний месяц увеличили свою поддержку.

Владимир Зеленский добавил 5%, и сегодня за него готовы отдать свои голоса 33% из тех, кто определился и планирует прийти на участки.

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Вторую строчку президентского рейтинга занимает Юлия Тимошенко. Лидер "Батьківщини" добавила к своей поддержке 1%, и сейчас за нее готовы проголосовать 12%.

В то же время лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко с апреля опустился на 3%, с февраля – на 5%, а один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко потерял два процента за месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг политических сил в Украине возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,8% среди граждан, которые намерены голосовать и определились с выбором. Такие данные обнародовала социологическая группа "Рейтинг".