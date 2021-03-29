Ревизия решений Януковича: кто виноват в увольнении Тупицкого и чего ждать

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы беглого президента Виктора Януковича о назначении двух судей КСУ – Александра Касминина и Александра Тупицкого. Несмотря на скандальную личность последнего, решение действующего главы государства не все считают законным.

OBOZREVATEL разобрался, почему Зеленский решил избавиться от судьи, сделал ли это законным путем и чего ждать дальше в отношениях президент-КСУ.

"Заслуженный отдых" Тупицкого

Соответствующий указ об увольнении судей президент подписал в исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны о необходимости провести аудит всех указов Януковича. Подписанное решение появилось утром 27 марта, а уже через несколько часов Зеленский заявил – указанные лица могут отправляться на "заслуженный отдых".

Представитель президента в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в комментарии OBOZREVATEL заверил, что решение абсолютно правильное и закономерное. Он назвал аргументы, почему действия Тупицкого являются угрожающими для национальной целостности Украины.

"Он приобрел себе земельный участок на территории АР Крым, фактически своим поступком обеспечивает один из вариантов легитимизации оккупационной власти РФ на территории полуострова... Кроме того, Тупицкий был вдохновителем последнего решения КСУ, которым было отменено законодательство об электронном декларировании. Это решение противоречит Конституции и тому, что Украина выбрала евроантлантическую интеграцию", – заявил Вениславский.

Обошел закон или поступил правильно: правовой анализ указа

Согласно Конституции Украины судей КСУ могут назначать президент, ВРУ и съезд судей. Однако решение об увольнении судьи принимает исключительно сам Конституционный Суд. Именно из-за отсутствия таких полномочий у Зеленского в Центре политико-правовых реформ (ЦППР) считают решение неконституционным.

Кроме этого, приводят следующие аргументы:

Освобождать судью КСУ нельзя, отменив акт о его назначении, ведь свои полномочия он приобрел с принятием присяги. Отмена указа не порождает каких-либо юридических последствий для судьи.

Сам акт о назначении на должность имеет одноразовое действие и исчерпывает себя с момента вступления в силу. Поэтому отменить то, что уже произошло и имеет необратимые правовые последствия, невозможно.

"Учитывая это, ЦППР призывает не провоцировать дальнейшую эскалацию межинституционального конфликта между главой государства и КСУ, который вредит стабильности конституционного порядка, международному имиджу Украины и национальной безопасности государства", – говорится в заключении правового анализа.

Тупицкий наказал себя своим же методом – мнение

Несмотря на имеющиеся основания полагать, что решение Зеленского не имеет законного основания, есть мнение, что судья "наказал себя сам", ведь против него использовали его же инструмент.

Украинский журналист и политик Сергей Лещенко заметил, что в 2020 году КСУ вынес решение о неконституционности назначения Артема Сытника директором НАБУ. Тогда с соответствующим представлением обращались народные депутаты Украины. Несмотря на то, что законодательством ревизия актов о назначении на должность невозможна, КСУ во главе с Тупицким вынесли соответствующее решение.

"Создав новую правовую практику делом Сытника, Тупицкий даже не предполагал, что через полгода бумеранг прилетит уже к нему самому. И указ об отмене назначения Тупицкого построен на том юридическом фундаменте, который создал сам Тупицкий. Кто яму другому копает, тот сам в нее попадает" – отметил Лещенко.

Политик считает Тупицкого виновным в собственном увольнении. Telegram канал "Лещенко здесь"

Действительно, интересно, чем закончится борьба Зеленского с КСУ. У президента ожидают, что Тупицкий обратится в суд оспаривать указ и отмечают, что к этому готовы. Судья еще никак ситуацию не комментировал. А тем временем в ОПУ собираются проводить другие ревизии в различных сферах в соответствии с решением СНБО.